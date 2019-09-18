Заместитель мэра Киева Виталия Кличко — Владимир Слончак — подвергся нападению. Инцидент произошел в ночь на 18 сентября.

По словам самого замглавы городской администрации, неизвестные напали на него в подъезде дома на улице Митрополита Липкивского незадолго до полуночи. Детали произошедшего Слончак озвучивать не стал, но сообщил, что в результате нападения оказался в реанимации. Медики диагностировали у чиновника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ряд ушибов.

Пост заместителя мэра Киева Слончак занимает с 2018 года. В городской администрации чиновник отвечает за вопросы осуществления самоуправленческих полномочий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что толпа мужчин и девушек жестоко избила и обокрала парня в Петербурге.