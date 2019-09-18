  1. Пятый канал
  4. В Киеве избили заместителя Виталия Кличко — Владимира Слончака

В Киеве избили заместителя Виталия Кличко — Владимира Слончака

, 13:19 62

Неизвестные напали на замглавы города в подъезде жилого дома.

Фото: Nv.ua

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко — Владимир Слончак — подвергся нападению. Инцидент произошел в ночь на 18 сентября.

По словам самого замглавы городской администрации, неизвестные напали на него в подъезде дома на улице Митрополита Липкивского незадолго до полуночи. Детали произошедшего Слончак озвучивать не стал, но сообщил, что в результате нападения оказался в реанимации. Медики диагностировали у чиновника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ряд ушибов.

Пост заместителя мэра Киева Слончак занимает с 2018 года. В городской администрации чиновник отвечает за вопросы осуществления самоуправленческих полномочий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что толпа мужчин и девушек жестоко избила и обокрала парня в Петербурге.

Читайте также

+10° Днём +10°
Ночью +1°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

13:58
Скончался экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен
13:50
В Стамбуле полыхает фабрика полиэстера
13:36
В Санкт-Петербурге пенсионерка получила смертельные ожоги из-за прорыва трубы
13:36
Пять бойцов, которые способны «подрезать крылья» Хабибу Нурмагомедову
13:26
Ученые выяснили, как недосып влияет на ожирение
13:19
В Киеве избили заместителя Виталия Кличко — Владимира Слончака

Сейчас читают

«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие
«Женитесь уже!» Цымбалюк-Романовская похвасталась домашним счастьем с Шаляпиным
«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев