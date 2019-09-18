Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца

Варвара Якубович дала интервью журналу «СтарХит» и призналась, что в их семье, как и в любой другой, случаются конфликты. В том числе у девушки возникают разногласия и с известным отцом, но все вопросы им удается регулировать мирным путем.

Кроме того, дочь 74-летнего Леонида Якубовича прокомментировала травму колена отца, которую он получил во время отдыха в Черногории.

«Понятия не имею, как так надо было вылезать из бассейна, чтобы чуть ногу себе не сломать. Уметь надо, видимо, у нас это семейное», — отметила Варвара.

По ее словам, сейчас у Якубовича все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилой телеведущий ударился коленом, когда выходил из бассейна в отеле. Рентген звезде «Первого канала» смогли сделать только в Москве, перелом ноги не подтвердился.