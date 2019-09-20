Глюкоза объяснила, почему не носит обручальное кольцо

«Глюкоза на грани развода с мужем» — такие заголовки в СМИ заставляют близких певицы беспокоиться. Что стало причиной для подобных предположений? Почему артистка перестала носить обручальное кольцо? Из-за чего подписчики Натальи Ионовой раскритиковали ее в соцсетях? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

В кружевном нижнем белье, чулках и в шелковом халате певица Глюкоза может появиться не только в спальне, но и на сцене. Недавнее выступление артистки в таком виде вызвало волну недовольства среди ее подписчиков.

В начале музыкальной карьеры у Глюкозы не было возможности демонстрировать свою фигуру на сцене. Певица несколько лет была для всех анимационным персонажем. Впрочем, когда продюсер Максим Фадеев позволил девушке выступать самой, Наталья не сразу стала выбирать откровенные наряды. На тот момент она стеснялась своей фигуры.

Глюкоза поделилась: «У меня больше такая мальчишеская фигура, хотя после родов я немножечко какие-то женские формы обрела. Раньше я была просто мальчуганом».

Зато сейчас Наталья довольна своим телом. По фигуре 33-летней певицы не скажешь, что она мама двоих детей. Глюкоза не раз появлялась на обложках мужских журналов. А в ее аккаунте в соцсети десятки фотографий в купальниках. Подписчики связывают желание артистки делиться вызывающими снимками с проблемами в личной жизни.

Сексологи с этой мыслью не согласны. Говорят: Глюкоза, как и многие знаменитости, показывает тело с целью привлечь внимание и заработать на этом.

Евгений Кульгавчук, сексолог: «На сегодняшний день эксплуатация обнаженного образа является все-таки не психологической проблемой, а в большей степени трезвым расчетом, монетизацией своих социальных сетей».

По данным СМИ, певица перестала появляться на светских мероприятиях с Александром. Чаще ее видят либо одну, либо в окружении других мужчин.

В последнее время Наталья не носит обручальное кольцо. Артистка признается: есть веская причина, из-за чего она больше не носит украшение на безымянном пальце.

«Я его все время снимаю, потому что я занимаюсь йогой, оно все время гнется. С ним невозможно ни встать, ничего. Уже несколько раз отдавала в ремонт. Все время из него вылетали то камушки, то что-то еще. Жалко. Я его как-то берегу».

Наталья — давняя поклонница йоги. Муж поддерживал ее в этом увлечении. Певица даже публиковала снимки с занятий с Александром. Но сейчас артистка делает все асаны одна.

«Телу помогает, душе помогает. Помимо физической практики, проходишь душевную практику».

В своих интервью Глюкоза уже рассказывала о кризисе в отношениях с мужем. Семь лет назад они были близки к расставанию. Тогда певица много времени уделяла участию в одном танцевальном конкурсе. Александра не устраивало постоянное отсутствие жены.

«Мы часто ссорились, я хлопала дверью и говорила, что меня никто не понимает. Было очень сложно. Там же еще эти откровенные костюмы, да и во время танцев меня крутили и вертели во все стороны. Однако я обязательно хотела выиграть, поскольку рисковала семьей. Мне казалось, что если я не одержу победу в конкурсе, риск будет не оправдан».

Артистке удалось тогда и шоу выиграть, и семью сохранить. Но сейчас Наталья вновь столкнулась с недовольством своих близких: им надоела постоянная занятость Чистяковой-Ионовой, муж и дети хотят проводить с ней больше времени.

Видимо, супруги так редко общаются, что даже новость о разводе Александр узнал последним. Певица позвонила мужу и спросила про расторжение брака. С помощью видеозвонка Наталья и Александр посмеялись над всем, что про них говорят.

«Чтобы никто не переживал, и все знали, что у нас все хорошо, дали такое опровержение».

Теперь пара намерена отправиться в романтическое путешествие.

«У меня есть обязательно планы провести время с мужем где-то. Мечта — посетить Копенгаген. Он там уже бывал, обещал обязательно съездить со мной, мне этот город показать».

Несмотря на мечты певицы о совместном отпуске, не все верят, что в ее личной жизни все в порядке. Фотографии Глюкозы с другими мужчинами вызывают у подписчиков сомнения в ее верности. Но Наталья не обращает внимания на негативные комментарии. Этим летом они с Александром отметили 13-летие супружеской жизни. И пока официальное заявление о расставании пара делать не намерена.

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