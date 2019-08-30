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«Для милых хейтеров» — Глюкоза на «Новой волне» вышла на сцену в нижнем белье

, 5:36 Фото 99

А чтобы окончательно раздразнить возмущенных моралистов, опубликовала снимки крупным планом в соцсетях.

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Фото, видео : Instagram @glukozamusic

Наталья Ионава, выступающая под сценическим псевдонимом Глюкоза, сразила публику на «Новой волне», выйдя на сцену в кружевном нижнем белье и распахнутом легком пеньюаре.  А чтобы окончательно раздразнить возмущенных моралистов, опубликовала в своем Instagram фото выступления крупным планом.

«Мой номер «Феншуй» на «Новой волне». Специально для моих милых хейтеров, я вас обожаю мои пупсики», - написала под снимками артистка.

Instagram @glukozamusic

«Милые хейтеры», как и ожидалось, разразились гневными комментариями.  

«Такое впечатление, что человек после своей основной работы не успел переодеться»

«Совсем ошалавилась…»

«Отвратительно... Неприятно на вас смотреть...»

«Да, уж! Скоро совсем без одежды будете петь? Образ для супруга, которого нужно раздраконить после 25 лет совместной жизни».

«Не дождусь, кто же первый выйдет на сцену голой…»

«Когда человек бездарен, вход идут трусы…»

«Выходите уже голыми, к черту эти шмотки!»

«Да понятно, что можно выйти в чем угодно, просто для чего? Зрители же не пришли в трусах? Ну как бы должна быть хоть какая-то культура!» - возмущается интернет-сообщество.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Глюкоза опубликовала в Instagram пространное рассуждение о "мерзкой гидре" - ненависти, которая в с появлением соцсетей отравляет все больше и больше людей.

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