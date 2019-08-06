Глюкоза и ее муж оригинально прокомментировали слухи о разводе

В сети появилась информация о том, что певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, и ее супруг Александр разводятся. Слухи о разрыве начали муссироваться после того, как артистка перестала публиковать в сети совместные фото с мужем. Позже Глюкоза подогрела сплетни о расставании, появившись на музыкальном фестивале «Жара» без обручального кольца.

Недавно певица и ее супруг решили прокомментировать информацию об их разводе. Семейная пара записала видео, которым поделилась Ксения Собчак в одной из социальных сетей, пишет Teleprogramma.pro.

На кадрах Глюкоза разговаривает с Александром по видеосвязи. Сначала она интересуется, как проходит его отдых с дочерьми в Испании, а потом сообщает ему неожиданную новость.

«А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся? Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще — одного тебе, другого мне. И я тебе могу отдать попугая!» — выпалила певица.

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Слова жены удивили Александра Чистякова. До него, как выяснилось, слухи о разводе не дошли. Он заявил, что все имущество получит тот, кто «первым добежит до дома». Муж, судя по картинке на экране телефона артистки, срывается с места. Глюкоза бросает туфли и тоже пускается в бега.

В итоге становится ясно, что пара заранее решила записать забавное видео и таким образом ответить всем, кто распространял слухи об их разводе. Глюкоза и Александр Чистяков в браке уже 13 лет, они воспитывают двух дочек — Веру и Лидию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети.