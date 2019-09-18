Неизвестный в Киеве сначала пригрозил взорвать мост, а потом открыл стрельбу

В среду, 18 сентября, неизвестный в Киеве пригрозил взорвать метромост. Об инциденте сообщили национальные СМИ. На место происшествия выехала полиция.

По предварительной информации, злоумышленник остановился рядом с одной из опор автомобильной части моста «Метро». В руках у мужчины находился неопознанный предмет с кнопками.

Как сообщает РЕН ТВ, движение на участке от станции «Днепр» до «Лесной» на «красной» ветке метро было перекрыто. После того, как на место прибыла полиция, злоумышленник открыл стрельбу. Как заявил глава полиции Киева, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух.

Личность злоумышленника устанавливается, на него завели дело о подготовке теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве избили заместителя Виталия Кличко — Владимира Слончака.