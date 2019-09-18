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«Боец на поле»: В ФК «Зенит» рассказали о скончавшемся Фернандо Риксене

, 21:15 Эксклюзивное интервью 36

Директор клуба сине-бело-голубых назвал футболиста примером для молодых спортсменов.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, Евгений Асмолов, Вячеслав Евдокимов, globalookpress.com

В среду, 18 сентября, стало известно о смерти экс-футболиста ФК «Зенит» голландца Фернандо Риксена. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 43 лет в результате продолжительной болезни.

Спортсмен выступал за петербургский клуб с 2006 по 2009 годы, и вошел в его историю как профессионал высочайшего уровня.

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал 5-tv.ru о качествах скончавшегося футболиста и его борьбе с неизлечимым недугом.

«Помню его яркую, бескомпромиссную, иногда жесткую, но никогда не грубую игру. И то, что такая тяжелая болезнь его поразила, и он может бороться. Жена и его дочь — все вместе боролись. Он даже в этом году не унывал — устроил вечеринку для своих друзей», — поделился он.

Медведев добавил, что эту болезнь оказалось невозможно преодолеть.

«Мы его будем помнить. Он должен быть образцом для молодых футболистов — как относится к делу, как сражаться на поле. Память о нем будет всегда в наших сердцах», — отметил он.

Экс-футболист, тренер ФК «Зенит» Александр Горшков назвал Фернандо очень жизнерадостным, позитивным коммуникабельным человеком и во время тренировок, и за полем.

«Боец на поле в играх, профессионал, который никогда не уступал — всегда боролся, сражался», — подчеркнул он.

Футбольный аналитик, бывший полузащитник ФК «Зенит», телекомментатор, тренер Алексей Стрепетов также назвал голландца веселым, добрым, отзывчивым, компанейским человеком, который влился в клуб «как в свою семью».

«Слова поддержки семья Риксена услышит сейчас от всего футбольного мира. Все следили, как этот гладиатор борется со страшнейшей болезнью. Он был футболистом по жизни», — отметил он.

Акцию в память о Фернандо «Зенит» проведет 21 сентября — матч сине-бело-голубых против «Рубина» в 10-м туре российской Премьер-лиги начнется с минуты молчания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последние годы Риксен боролся с болезнью Лу Герига.

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