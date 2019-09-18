Скончался экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен

В среду, 18 сентября, стало известно о смерти экс-футболиста ФК «Зенит» голландца Фернандо Риксена. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщили представители клуба в Twitter.

«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста «сине-бело-голубых », — написали представители петербургского клуба.

Фернандо Риксену поставили диагноз — болезнь Лу Герига. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к частичному параличу и атрофированию мышц. Длительное время футболист не мог разговаривать и общался с родными посредством цифрового устройства генерации человеческой речи.

Фернандо Риксен играл в команде «Зенит» с 2006 по 2009 год. В составе российского футбольного клуба спортсмен завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мастер спорта по боксу скончался во время тренировки в Ульяновске.