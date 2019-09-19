Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах

Робот Федор, недавно вернувшийся с МКС, считает, что в будущем Луну, Марс и другие планеты станут осваивать роботы-аватары, которые построят научные станции по всей Вселенной.
Осталось только создать таких первопроходцев. Об этом он сообщил в своем Twitter.
У робота уже больше 13 тысяч подписчиков.
Сейчас андроид на каникулах. Он признался, что не устал, но даже машинам необходим отдых.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что роботы смогут лишить работы более 20 миллионов россиян. По мнению экспертов, из-за автоматизации компетенции 45,5% работников окажутся неактуальными. В зоне риска находятся россияне, занятые