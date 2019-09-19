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  4. Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах

Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах

, 2:38 Эфирная новость 22

Робот Федор, недавно вернувшийся с МКС, предложил колонизировать Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы.

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Робот Федор, недавно вернувшийся с МКС, считает, что в будущем Луну, Марс и другие планеты станут осваивать роботы-аватары, которые построят научные станции по всей Вселенной.

Осталось только создать таких первопроходцев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

У робота уже больше 13 тысяч подписчиков.

Сейчас андроид на каникулах. Он признался, что не устал, но даже машинам необходим отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что роботы смогут лишить работы более 20 миллионов россиян. По мнению экспертов, из-за автоматизации компетенции 45,5% работников окажутся неактуальными. В зоне риска находятся россияне, занятые в ресторанном бизнесе (73%), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

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