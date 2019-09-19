Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах

Робот Федор, недавно вернувшийся с МКС, считает, что в будущем Луну, Марс и другие планеты станут осваивать роботы-аватары, которые построят научные станции по всей Вселенной.

Осталось только создать таких первопроходцев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

У робота уже больше 13 тысяч подписчиков.

Сейчас андроид на каникулах. Он признался, что не устал, но даже машинам необходим отдых.