Эксперты выяснили, что к 2030 году более 20 миллионов россиян могут остаться без работы из-за автоматизации. Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования специалистов РАНХиГС, к этому времени компетенции 45,5% сотрудников окажутся невостребованными.

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В зоне риска находятся россияне, занятые в ресторанном бизнесе (73%), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%) . Возможным решением проблемы с трудоустройством, по мнению аналитиков, может стать введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.

Чтобы вновь стать востребованными на рынке труда, работникам придется переквалифицироваться, пройти обучение и приобрести навыки работы, которую нельзя будет переложить на роботов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив.