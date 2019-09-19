Российские пограничники, пострадавшие при нападении браконьеров КНДР, госпитализированы

Четверых пограничников, пострадавших от нападения северокорейских браконьеров в Японском море, госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости 19 сентября со ссылкой на представителя дальневосточного управления СК на транспорте.

Известно, что один из пострадавших госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Двое военных благополучно прооперированы. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские пограничники проводили операцию по задержанию северокорейских шхун и мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море, когда последние открыли огонь по военным. В ходе рейда был задержан 161 человек. Все они — рыбаки, которые нелегально промышляют в российских водах — добывают красную рыбу, кальмаров и крабов.