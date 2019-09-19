  1. Пятый канал
  4. Российские пограничники, пострадавшие при нападении браконьеров КНДР, госпитализированы

Российские пограничники, пострадавшие при нападении браконьеров КНДР, госпитализированы

, 3:00 37

По данным медиков, состояние военных оценивается как стабильное.

Фото: ТАСС / Zuma;

Четверых пограничников, пострадавших от нападения северокорейских браконьеров в Японском море, госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости 19 сентября со ссылкой на представителя дальневосточного управления СК на транспорте.

Известно, что один из пострадавших госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Двое военных благополучно прооперированы. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские пограничники проводили операцию по задержанию северокорейских шхун и мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море, когда последние открыли огонь по военным. В ходе рейда был задержан 161 человек. Все они — рыбаки, которые нелегально промышляют в российских водах — добывают красную рыбу, кальмаров и крабов.

Читайте также

+4° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

3:48
Опубликовано видео захвата мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
3:25
Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь
3:00
Российские пограничники, пострадавшие при нападении браконьеров КНДР, госпитализированы
2:38
Робот «Федор» предложил основать колонии роботов-аватаров на других планетах
2:17
Известная порноактриса Джессика Джеймс умерла в 43 года
1:47
Саша Артемова разрешила мужу Жене Кузину выпить перед родами «для храбрости»

Сейчас читают

19 сентября — день рождения смайлика
«Плата за успех»: Волочкова объявила подписчикам о розыгрыше своей книги
Михайлово чудо: Что категорически нельзя делать 19 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев