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  4. На Форуме «Мой бизнес» в Ивановской области известные предприниматели делятся секретами успеха

На Форуме «Мой бизнес» в Ивановской области известные предприниматели делятся секретами успеха

, 19:46 Эфирная новость 49

Форум проходит впервые, но уже собрал более трех тысяч участников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC; 5-tv.ru

Хочешь разбогатеть, спроси у них — как: секретами своего успеха решили поделиться известные бизнесмены.

На федеральном форуме в Ивановской области эксперты рассказали, как сделать первые шаги в новом деле. При этом отметили — профессия «новичка» — не имеет абсолютно никакого значения.

Например, юрист со стажем может легко превратиться в мирового производителя соков. Главное — интересная идея и огромное желание трудиться. 

Первый в России форум «Мой бизнес» прошел в Иваново в деловой атмосфере и собрал полный зал предпринимателей. Более трех тысяч участников. Это не удивительно: в Ивановской области один из самых высоких в стране показателей развития малого и среднего бизнеса.

Подробности в видеосюжете Натальи Кирилловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге 4–5 октября состоится самый масштабный образовательный форум в мире — Synergy Global Forum. На нем предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха.

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