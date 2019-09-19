На Форуме «Мой бизнес» в Ивановской области известные предприниматели делятся секретами успеха

Хочешь разбогатеть, спроси у них — как: секретами своего успеха решили поделиться известные бизнесмены.

На федеральном форуме в Ивановской области эксперты рассказали, как сделать первые шаги в новом деле. При этом отметили — профессия «новичка» — не имеет абсолютно никакого значения.

Например, юрист со стажем может легко превратиться в мирового производителя соков. Главное — интересная идея и огромное желание трудиться.

Первый в России форум «Мой бизнес» прошел в Иваново в деловой атмосфере и собрал полный зал предпринимателей. Более трех тысяч участников. Это не удивительно: в Ивановской области один из самых высоких в стране показателей развития малого и среднего бизнеса.

Подробности в видеосюжете Натальи Кирилловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге 4–5 октября состоится самый масштабный образовательный форум в мире — Synergy Global Forum. На нем предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха.