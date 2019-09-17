Synergy Global Forum в этом году впервые проходит в Санкт-Петербурге. Участники и гости соберутся 4–5 октября на «Газпром-Арене». Предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха.

Ожидается более 50 тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы собираются пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд — такого количества участников образовательный форум еще не собирал.

«Большая цель достижима» — такой слоган выбран для события в этом году. На стадионе одновременно будет работать пять сцен, на которых более 100 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами в достижении масштабных целей. Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Выступят также строительный магнат и инвестор, основатель Grant Cardone Enterprises Грант Кардон, мировой эксперт по управлению изменениями Ицхак Адизес, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга Рэнди Цукерберг, первый российский миллиардер-блогер, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков, полуфиналист «Школы молодого миллиардера» журнала Forbes и автор бестселлера «Маркетинг на 100%» и многие другие.

Впервые в этом году будут организованы прямые видеотрансляции основных событий форума. Послушать выдающихся людей, добившихся успеха в самых разных областях, может любой желающий, купив билет на мероприятие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на прошлогоднем форуме Synergy выступил знаменитый американский актер Ричард Гир. Артист впервые приехал в Москву, где презентовал свой фонд.