В Москве задержан директор ФБК Иван Жданов

В столице в четверг, 19 сентября рядом с домом сотрудниками полиции был задержан соратник Алексея Навального директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Об этом в Тwitter сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков считает, что в отношение его коллеги Ивана Жданова правоохранительными органами будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП «Нарушение правил публичных мероприятий».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители нагрянули с обысками в офис ФБК.