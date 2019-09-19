В Москве задержан директор ФБК Иван Жданов

В столице в четверг, 19 сентября рядом с домом сотрудниками полиции был задержан соратник Алексея Навального директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Об этом в Тwitter сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Директор ФБК Иван Жданов задержан у дома полицией », — написал юрист в соцсети.

Начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков считает, что в отношение его коллеги Ивана Жданова правоохранительными органами будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП «Нарушение правил публичных мероприятий».

« Похоже, Жданова задержали именно по статье 20.2 за организацию встреч с кандидатами на Трубной в июле. Иван тогда получил „только“ два ареста, остальные протоколы „припасли“ на будушее. И вот момент настал », — заявил Волков в своем Тwitter-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители нагрянули с обысками в офис ФБК.