Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Вы испытываете боль из-за разбитого сердца, это понятно. Но помните о том, что все только преходяще. Не делайте ошибку, характеризуя свои эмоции как негативные или позитивные. Просто позвольте себе в полной мере чувствовать то, что вы чувствуете. Даже Дамблдор говорил: «счастье можно найти даже в самые темные времена — нужно только включить свет». А уж он-то был мудрым волшебником.

Вы стоите на перекрестке, Близнецы. Дальнейшее развитие событий зависит от того, в каком направлении вы пойдете. Вселенная дает вам возможность углубить свои романтические отношения. «Вместе навсегда» — не недостижимая утопия, но для этого нужно постоянно работать, причем вам обоим. Кроме того, 20 сентября кого-то из представителей знака может ожидать спонтанное путешествие. Поездка не обязательно будет длительной — возможно, всего до соседнего города — но позвольте богам авантюризма взять все в свои руки.

Прошлое — это не трендовый аксессуар, не надо везде таскать его с собой. Звезды говорят, сегодняшний день как раз подходит для того, чтобы заняться разбором завалов — если вы понимаете, на что они намекают. Некоторые из Тельцов сегодня могут столкнуться с чрезмерным количеством обязанностей. Проведите для себя мысленную границу, за которой работать вы начнете уже на износ — и ни в коем случае не пересекайте ее.

Ну и к чему привели все ваши бурные и стремительные романы, Овны? Пришло время сделать шаг назад и изучить свое поведение в любви. Если вы хотите, чтобы все получилось в этот раз, сделайте сознательное усилие, чтобы двигаться медленно и вдумчиво. Это поможет вам лучше понять друг друга. Помните, ваш партнер — не экстрасенс. Вы, кстати, тоже, так что сделайте упор на общение. Терпение, Овны — и все получится.

Козероги, секс на работе? Почему бы и нет! Близнецы, сейчас все зависит от вашего выбора. Овны, не спешите делать следующий шаг.

Лев — гороскоп на 20 сентября

Как вы относитесь к стремительным романам, Львы? Не имеет значения — подумать об этом вы уже не успеете. Вселенная удивит вас случайным событием, с которого обычно начинаются романтические комедии. Навсегда — слишком долго для вас на данный момент. Сегодняшний день — вот что имеет значение. Так что примите все, что даст вам этот день.

Космический совет: живите моментом.

Дева — гороскоп на 20 сентября

Хорошие вещи требуют времени — вот универсальный факт, которому вы научились доверять. Физическая, эмоциональная и финансовая поддержка, которую вы получаете сейчас — это то, о чем вы могли только мечтать. Поблагодарите судьбу за это — и она даст вам еще больше. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваш партнер инвестирует в свою карьеру больше, чем когда-либо. Впрочем, если вы оба привыкли поддерживать мечты друг друга, это вовсе не плохо.

Космический совет: поблагодарите судьбу, чтобы получить от нее еще больше.

Весы — гороскоп на 20 сентября

Весы, сейчас вы там, где вам и надо быть. И создаете ту жизнь, которая будет самой комфортной для вас. Вам не обязательно все время возглавлять революции или спасать мир. Мелочи вроде хобби или спокойного вечера с чаем и книгой тоже важны.

Космический совет: прервите вашу гонку за великим и насладитесь повседневными мелкими радостями.

Скорпион — гороскоп на 20 сентября

Что это за навязчивая идея «успокоиться» и почему это звучит так неестественно? Вы делаете то, что должно, Скорпионы. Если это предполагает быть дерзким и свободным — пусть будет так. Если вы уже в отношениях — не переставайте изучать друг друга и самих себя. Чем больше вы поддерживаете мечты друг друга, тем больше вы будете расти как в одиночку, так и в паре.

Космический совет: продолжайте делать то, что делали — это именно та вещь, которая вам нужна.

Стрелец — гороскоп на 20 сентября

Взросление — это такой процесс, когда ваши дети собирают вещи и уходят, чтобы лучше понять себя. Это время пришло, Стрельцы. Если вы сомневаетесь, напомните себе, что они будут частью вашей жизни, если они захотят. Впрочем, звезды намекают, что речь может в данном случае идти не только о детях. Некоторые из вас сейчас выздоравливают после тяжелой болезни. Не принимайте свое тело как должное. Побалуйте себя тем, что поднимет дух, и ускорит выздоровление.

Космический совет: побалуйте себя тем, что поможет вам победить болезнь.

Козерог — гороскоп на 20 сентября

Что есть несколько неправильных поворотов в великой схеме вещей? Кто-то невероятно сексуальный готов сразить вас наповал, и нет ничего страшного в том, чтобы разочек увлечься, Козероги. У некоторых из вас возможность уединиться с объектом симпатии может возникнуть на рабочем месте. Кто вы такие, чтобы говорить «нет», когда Вселенная предлагает пикантную авантюру? Помните, «вечность» — это просто слово. Будьте благодарны за то, что вам предлагают в данный момент.

Космический совет: секс на работе? Почему бы и нет!

Водолей — гороскоп на 20 сентября

Не делите мир на черное и белое, на «да» и «нет». Не нужно выбирать одно из двух — берите оба! Дайте бой потребности в выборе! Мир слишком прекрасен, чтобы просто взять и отказаться от его половины. Кроме того, для некоторых Водолеев сегодня уготована встреча с тем самым спутником жизни. И что делать, если он окажется в той половине, от которой вы отказались?

Космический совет: сегодня ни в чем себе не отказывайте.

Рыбы — гороскоп на 20 сентября

Пришло время свайпнуть вправо в Tinder. Если в переписке кто-то вам покажется симпатичным — задумайтесь о том, чтобы поскорее перевести общение в реальную жизнь. Не сторонник виртуальных знакомств? Позвоните тому, кому вы, как вам кажется, нравитесь — человек давно мечтает сходить с вами на свидание. Рыбы, которые уже нашли свою половинку, сегодня могут заметить, что искорка в отношениях угасает. Звезды гарантируют — вам поможет разнообразие в постели. Ну, вы понимаете — что-то особенно эффектное.

Космический совет: сходите уже на свидание!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.