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  4. ГУТ МВД России опровергли данные о пьяном пилоте Azur Air, севшем за штурвал

ГУТ МВД России опровергли данные о пьяном пилоте Azur Air, севшем за штурвал

, 16:59 Эксклюзивное интервью 39

В СМИ распространилась информация, что Александр Слободчиков из-за большого количества выпитого алкоголя не смог выполнить внезапно назначенный рейс.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина

В Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте прокомментировали информацию СМИ о том, что пилот авиакомпании Azur Air Александр Слободчиков не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за большого количества выпитого алкоголя. Якобы командир воздушного судна потребовал перенести свою смену на утро, осознав, что не в состоянии управлять авиалайнером.

Однако по данным Тюменского ЛО МВД на транспорте России, Александр Слободчиков летел на самолете, следовавшем по маршруту Тюмень — Сургут не в качестве пилота, а в качестве пассажира. Более того, авиалайнер, в котором находился мужчина, не принадлежит авиакомпании Azur Air — она не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям.

«2 сентября в вечернее время предполетного досмотра был выявлен пассажир, который должен был улететь рейсом Тюмень — Сургут. <.> Он нецензурно выражался и находился по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения в зале вылета. Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту «Рощино», где на него составлен протокол по части 1, статьи 20.1 «Кодекса об административных правонарушениях», то есть мелкое хулиганство«», — сообщили в ведомстве.

После сообщений о произошедшем инциденте Azur Air отстранила сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства. Авиакомпания требует от всех своих работников неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины. Все командиры экипажей перед полетом в обязательном порядке проходят процедуры медицинского освидетельствования.

В компании Azur Air проводится служебное расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-26 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска 15 сентября.

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