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Жанна Бадоева в романтичном образе рассказала об идеальном утре

, 23:04 Фото 37

Новый пост телеведущей в Instagram покорил представителей сильного пола.

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Фото, видео: Instagram @zhanna_badoeva

Жанна Бадоева ведет свой Instagram довольно сдержанно. Несмотря на то, что теледива обладает роскошной фигурой, она редко публикует снимки, демонстрирующие ее тело во всей красе. Телеведущая и в этот раз сумела избежать пошлости и порадовать поклонников великолепными данными, которыми наградила ее природа.

На снимке Жанна лежит на шезлонге, облокотившись на одну руку. На Бадоевой тонкое черное платье, больше похожее на пеньюар. Подол облачения женщина немного приподняла, приоткрыв фолловерам длинные стройные ноги. Кроме того, удачная поза подчеркивает осиную талию и покатые бедра Жанны.

Instagram @zhanna_badoeva

В тексте публикации Бадоева написала, что очень любит никуда не спешить по утрам — валяться в кровати и неторопливо наслаждаться завтраком. Также она поинтересовалась, какое утро предпочитают ее поклонники — в комментариях юзеры в большинстве своем поддержали вариант, предложенный Жанной.

«Особенно с такой женщиной», — честно призналась мужская половина аудитории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Жанна Бадоева расставалась с первым мужем.

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