Выпьет на том свете? Женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

Daily Star: женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

Признаться в измене от имени умершего или проследить, чтобы вместе с клиенткой похоронили ящик любимого вина, — такие поручения получает 43-летний американец Джошуа Уивер. О своей работе по исполнению тайной последней воли он рассказал британскому изданию Daily Star.

«У людей бывают такие стороны жизни, о которых их близкие могут даже не подозревать», — объяснил мужчина.

Заказчики обращаются к нему ради оглашения признаний в любви или ненависти, передачи подарков на будущие праздники, а также ради розыгрышей. Нередко поручения касаются раскрытия неверности, о которой усопшие стыдились рассказать при жизни. Уивер подчеркнул, что берет на себя ответственность передавать правду, какой бы неловкой она ни была.

Среди необычных заказов американца встречались требования захоронить ящик вина вместе с телом, выбить фамильный рецепт сладостей на надгробии или тихо присутствовать на прощании в темных очках ради создания интриги.

Также специалист берет на себя заботу о питомцах умирающих и помогает убирать компрометирующие личные вещи из комнат перед приходом родственников.

Идею агентства Уивер перенял у австралийского детектива Билла Эдгара в разгар пандемии COVID-19, решив сменить работу в гостиничной сфере.

Стоимость услуг формируется исходя из сложности задания. При этом организатор отказывается лишь от задач, нарушающих закон. Новая профессия заставила мужчину пересмотреть взгляды на жизнь и научила ценить каждую минуту общения с близкими.

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