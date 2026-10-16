Выпьет на том свете? Женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 21 0

Исполнитель последней воли умерших получает и другие необычные заказы.

Какие заказы получает исполнитель последней воли умерших

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Star: женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

Признаться в измене от имени умершего или проследить, чтобы вместе с клиенткой похоронили ящик любимого вина, — такие поручения получает 43-летний американец Джошуа Уивер. О своей работе по исполнению тайной последней воли он рассказал британскому изданию Daily Star.

«У людей бывают такие стороны жизни, о которых их близкие могут даже не подозревать», — объяснил мужчина.

Заказчики обращаются к нему ради оглашения признаний в любви или ненависти, передачи подарков на будущие праздники, а также ради розыгрышей. Нередко поручения касаются раскрытия неверности, о которой усопшие стыдились рассказать при жизни. Уивер подчеркнул, что берет на себя ответственность передавать правду, какой бы неловкой она ни была.

Среди необычных заказов американца встречались требования захоронить ящик вина вместе с телом, выбить фамильный рецепт сладостей на надгробии или тихо присутствовать на прощании в темных очках ради создания интриги.

Также специалист берет на себя заботу о питомцах умирающих и помогает убирать компрометирующие личные вещи из комнат перед приходом родственников.

Идею агентства Уивер перенял у австралийского детектива Билла Эдгара в разгар пандемии COVID-19, решив сменить работу в гостиничной сфере.

Стоимость услуг формируется исходя из сложности задания. При этом организатор отказывается лишь от задач, нарушающих закон. Новая профессия заставила мужчину пересмотреть взгляды на жизнь и научила ценить каждую минуту общения с близкими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Родители бывшего президента московской церкви саентологии* погибли в пожаре
12:19
«Охота на россиян по всему миру»: Захарова призвала быть осторожнее за границей
12:04
«С четырех сторон — океан»: Трамп сделал неожиданное заявление о Крыме
12:02
«Не было помутнения»: почему солистка «Города 312» отказалась на своей свадьбе от алкоголя
12:00
«Он не хочет договариваться»: Трамп жестко прошелся по Зеленскому в интервью
11:56
Выпьет на том свете? Женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Мы были чистенькие и сытые»: Розенбаум рассказал о небогатом детстве в коммуналке
Похудевший SHAMAN на юбилее Баскова намекнул на неожиданный дуэт
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео