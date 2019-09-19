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Видео: диетолог опровергла миф о «двух литрах воды в день»

, 17:59 Эксклюзивное интервью 85

Западные ученые убеждены — стереотип о «двух литрах воды каждый день» не имеет научных обоснований. Диетолог Юлия Чехонина подтвердила 5-tv.ru: речь действительно идет о гораздо меньших объемах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

Американские ученые опубликовали результаты исследования, которое разрушает миф о том, что каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать по два литра воды. Диетолог Юлия Чехонина в беседе 5-tv.ru подтвердила выводы специалистов из США.

По словам Чехониной, миф об обязательном употреблении такого количества воды появился в результате неправильной трактовки информации. В медицинских рекомендациях речь действительно идет о двух литрах — только не воды, а жидкости в целом.

«Нужно понимать, что жидкость находится еще и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 миллилитров. Еще около 400 миллилитров образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — объяснила диетолог.

При этом Юлия подчеркивает — точное количество жидкости, которую необходимо потреблять каждому конкретному человеку, вычисляют из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела. Другими словами, сначала надо определить, какая масса для пациента может считаться нормальной — исходя из остальных его физиологических параметров и показателей. Диетолог отдельно обращает внимание читателей 5-tv.ru: если у человека есть избыточный вес, на «лишние» килограммы увеличивать объем жидкости не нужно.

«На самом деле, расчет проводится на нормальную массу тела. То есть сначала необходимо рассчитать ее, а потом считать по 35-40 миллилитров жидкости на килограмм нормальной массы тела», — сказала Чехонина.

С учетом самостоятельно вырабатываемой организмом жидкости и того, что мы потребляем с пищей, остается около полутора литров, которые необходимо употребить отдельно. Но и этот объем нельзя назвать итоговым — сюда входят чай, кофе, соки и любые другие напитки, которые мы пьем в течение дня. По словам диетолога, непосредственно воды ежедневно необходимо выпивать не менее двух стаканов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные диетологи опровергли стереотип о том, что приемы пищи перед сном приводят к набору веса. Исследователи даже порекомендовали поздние перекусы тем, кто сидит на диете.

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