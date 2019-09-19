Путин включил Беглова в Совет безопасности как губернатора Петербурга

Владимир Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ в качестве губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующий указ за подписью президента РФ появился на интернет-портале правовой информации в четверг, 19 сентября.

При этом Беглов с февраля 2019 года входит в состав Совбеза, однако до этого глава Петербурга участвовал в работе Совета как временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы.

Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга в среду, 18 сентября. На выборах, прошедших 8 сентября, свой голос за него отдали более 64% электората.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после инаугурации Беглов сообщил о намерении сделать Петербург умным, комфортным и открытым городом.