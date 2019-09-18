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Беглов рассказал о намерении сделать Петербург умным, комфортным и открытым городом

, 22:14 Эфирная новость 27

Торжественная церемония инаугурации избранного губернатора Северной столицы состоялась в Мариинском дворце.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня, 18 августа, официально вступил в должность.

Торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце.

Новый глава Северной столицы принес присягу на верность народу, российской Конституции и уставу города.

Александр Беглов в своей речи остался верен ключевым пунктам своей предвыборной программы. В ближайшие пять лет он обещает сделать город комфортным, умным, социально ориентированным и открытым. Теперь у губернатора Петербурга для этого есть все необходимые ресурсы.

И первое же решение, принятое Александром Бегловым в новом качестве, должно обеспечить Петербургу значительную поддержку на федеральном уровне.

Максим Облендер передает из Мариинского дворца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга.

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