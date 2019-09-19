Цыганка обокрала актрису Татьяну Высоцкую в Москве

Российскую актрису и телеведущую Татьяну Высоцкую обокрали в Москве на проспекте Мира. На улице к звезде подошла неизвестная женщина и стала уверять знаменитость, что над ее семьей нависла беда. Она рассказала артистке, что может помочь снять порчу, и забрала кольцо Высоцкой, которое та ей самостоятельно отдала, находясь под гипнозом. Предположительно, мошенницей была цыганка. Все обстоятельства произошедшего актриса изложила в своем заявлении, с которым обратилась в полицию.

« Цыганка сообщила 34-летней потерпевшей, что видит сглаз и порчу, которую кто-то навел на ее маму. Встревоженная телеведущая ввязалась в разговор, желая помочь своей матери и снять сглаз, однако не заметила, как попала под гипноз и самостоятельно отдала мошеннице свое кольцо », — цитирует KP.RU источник в правоохранительных органах.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Полиция разыскивает женщину, обманувшую Высоцкую.

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