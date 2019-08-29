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  4. Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов

Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов

, 11:42 47

Уроженца соседнего государства подозревают в серии краж на территории Петроградского района Петербурга.

Фото : instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 582

В мае 2019 года в Петербурге был задержан уроженец Белоруссии по фамилии Жаворонок по делу о краже из квартиры на Большой Пушкарской улице. Тогда добычей 37-летнего безработного стали 250 тысяч рублей.

Как стало известно 5-tv.ru, в ходе следствия предполагаемого вора-домушника заподозрили в совершении похожих преступлений на территории Петроградского района в прошлом году. Так, полиция полагает, что 27 июля 2018 года Жаворонок пробрался в квартиру на Кронверкском проспекте и похитил ценности на полтора миллиона рублей.

11 августа 2018 года белорус обокрал квартиру матери поющей телеведущей Ольги Бузовой на Набережной реки Карповки. Ирина Бузова тогда недосчитались имущества на сумму 6,2 миллиона рублей.

Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО «Кресты». Расследование дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о краже из квартиры сестры известного азербайджанского артиста, бизнесмена и мецената Эмина Агаларова.

Тема:
Ольга Бузова 582
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