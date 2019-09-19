«На кассете»: группа «Гаражи» посвятила сингл разбитому мужскому сердцу

Молодой украинский коллектив «Гаражи» представил новый клип — трек «На кассете» стал вторым в дискографии группы. Премьера ролика состоялась на YouTube в четверг, 19 сентября.
Основным направлением «Гаражи» выбрали хаус, а конкретно эту композицию создали в формате баллады. Песня, со слов самих артистов, посвящена воспоминаниям лирического героя о любви.
В целом композиция обладает размеренным ритмом и спокойным, характерным для баллад характером. Однако в конце трека музыканты добавили дэнс-бит, который в корне преображает восприятие сингла и создает неповторимую атмосферу.
Сингл «На кассете» по сути является анонсом первого полновесного альбома, релиз которого «Гаражи» запланировали на октябрь 2019 года.
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