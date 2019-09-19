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  4. «На кассете»: группа «Гаражи» посвятила сингл разбитому мужскому сердцу

«На кассете»: группа «Гаражи» посвятила сингл разбитому мужскому сердцу

, 19:31 Видео 35

Музыканты из Украины представили публике второй сингл в своей творческой карьере.

Фото: ВКонтакте @garagy_official

Молодой украинский коллектив «Гаражи» представил новый клип — трек «На кассете» стал вторым в дискографии группы. Премьера ролика состоялась на YouTube в четверг, 19 сентября.

Основным направлением «Гаражи» выбрали хаус, а конкретно эту композицию создали в формате баллады. Песня, со слов самих артистов, посвящена воспоминаниям лирического героя о любви.

«У каждого мужчины, есть своя „кассета“ — это воспоминания о бывшей или мимолетной летней любви, которые „пересмотрел“ в голове до дыр. А еще это песня о том, какими мягкими и уязвимыми становятся мужчины, сталкиваясь с рифами женского хладнокровия в моменты расставаний», — рассказывают участники коллектива о сингле.

В целом композиция обладает размеренным ритмом и спокойным, характерным для баллад характером. Однако в конце трека музыканты добавили дэнс-бит, который в корне преображает восприятие сингла и создает неповторимую атмосферу.

Сингл «На кассете» по сути является анонсом первого полновесного альбома, релиз которого «Гаражи» запланировали на октябрь 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успешной премьере нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Лунный гость».

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