Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В Калининградской поликлинике № 3 появились талоны с опцией «просто спросить». Руководство учреждения здравоохранения решило, что многим пациентам не нужна долгая консультация, поэтому в общей очереди стоять нет смысла. Так, услуга оказалась в электронном терминале и даже пользуется популярностью.

«Попробую. В первый раз пользуюсь. Конечно, удобно, чтобы не стоять в очереди.»

«Пожилому человеку быстрее что-то сделать помогает очень сильно», — довольны пациенты.

Уже появилась и первая статистика — чаще всего «вопросительную» кнопку нажимают, чтобы узнать график приема врача, уточнить, где сделать прививку и как получить направление в областную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минздраве прорабатывают методику совершенствования качества медпомощи.