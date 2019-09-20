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  4. Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

, 5:14 Эфирная новость 23

В одной из городских поликлиник Калининграда стали выдавать талончики на посещение врача ради одного вопроса.

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Фото, видео: ТАСС / Смертин Павел; 5-tv.ru

В Калининградской поликлинике № 3 появились талоны с опцией «просто спросить». Руководство учреждения здравоохранения решило, что многим пациентам не нужна долгая консультация, поэтому в общей очереди стоять нет смысла. Так, услуга оказалась в электронном терминале и даже пользуется популярностью.

«Попробую. В первый раз пользуюсь. Конечно, удобно, чтобы не стоять в очереди.»

«Пожилому человеку быстрее что-то сделать помогает очень сильно», — довольны пациенты.

Уже появилась и первая статистика — чаще всего «вопросительную» кнопку нажимают, чтобы узнать график приема врача, уточнить, где сделать прививку и как получить направление в областную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минздраве прорабатывают методику совершенствования качества медпомощи.

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