Игнорируется годами: боль во время менструации указывает на скрытую инфекцию

Mirror: боль во время менструации указывают на скрытую инфекцию

Многие женщины считают болезненные менструации привычным состоянием и не обращаются к врачу, однако в некоторых случаях неприятные ощущения могут быть связаны не только с особенностями цикла. Специалисты предупреждают: сочетание боли, необычных выделений и кровотечений между менструациями может указывать на инфекцию, передающуюся половым путем. Об этом сообщило Mirror.

Одной из таких инфекций является хламидиоз. Заболевание часто протекает без выраженных симптомов, поэтому человек может долго не подозревать о заражении. При этом инфекция способна вызывать воспалительные процессы в органах малого таза и приводить к серьезным осложнениям.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Врач общей практики Асия Маула отметила, что многие пациентки обращаются с жалобами на изменения во время менструации, но не связывают их с возможной инфекцией.

По словам специалиста, поводом для обследования могут стать боли, которые стали сильнее или продолжительнее, чем раньше, а также кровянистые выделения между месячными.

Среди других возможных признаков хламидиоза врачи называют:

боль во время полового контакта;

жжение при мочеиспускании;

необычные выделения;

изменение характера менструальных болей.

При этом такие симптомы не являются прямым доказательством наличия инфекции. Они могут возникать и при других состояниях, поэтому для постановки диагноза требуется обследование.

Почему инфекция может оставаться незаметной

Главная опасность хламидиоза заключается в том, что заболевание часто развивается без явных проявлений. Даже если неприятные ощущения проходят через несколько дней, это не означает, что инфекция исчезла.

При отсутствии лечения бактерии могут распространиться выше — от шейки матки к матке и маточным трубам. Это способно привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, которые считаются одной из причин проблем с зачатием и повышают риск внематочной беременности.

Некоторые женщины узнают о перенесенной инфекции только спустя годы, когда сталкиваются с трудностями при планировании беременности.

Когда стоит обратиться к врачу

Специалисты отмечают, что сама по себе боль во время менструации не всегда является признаком заболевания. У многих женщин неприятные ощущения связаны с естественными процессами, происходящими в организме.

Однако обратиться к врачу рекомендуется, если характер боли изменился, появились кровотечения вне цикла, дискомфорт во время секса или необычные выделения.

Для выявления хламидиоза используются простые тесты — анализ мочи или мазок. При подтверждении диагноза инфекция обычно лечится курсом антибиотиков.

Врачи подчеркивают: своевременное обращение за медицинской помощью помогает избежать осложнений и сохранить здоровье репродуктивной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.