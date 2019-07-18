Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России

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Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.

Фото : ТАСС / Юрий Белинский

В сети не угасает интерес к акции, направленной на «разоблачение» американской «Зоны 51». По слухам, военный полигон США скрывает на своей территории свидетельства визитов на Землю инопланетных созданий. Однако, по мнению уфологов, это не единственное место, где остались подобные свидетельства — предположительно, аналогичные зоны есть и в России.

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О такой теории рассказал учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов в беседе с РИА Новости. По его словам, «что-то» подобное есть в Крыму, на Урале и в Мытищах. Однако Курбатов подчеркивает: пока это только предположения, основанные на слухах.

«Никакой конкретики у меня нет. Серьезно распиаренного места, аналогичного „Зоне 51“, у нас не наблюдается», — настаивает специалист.

При этом уфолог убежден: нечто, подобное мистической зоне в США, «обязано быть» и в России. В сети даже можно найти телефоны воинских частей, которые собирают информацию касательно визитов инопланетных гостей, уверяет мужчина. Но пока официального подтверждения этой информации не появится, однозначно говорить о наличии аналогов «Зоны 51» на территории РФ он не готов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шуточный план по штурму «Зоны 51», размещенный в сети, намерены воплотить в реальность сотни тысяч американцев.

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