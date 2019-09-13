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  4. «До слез»: Дарья Мороз опубликовала архивные фото с родителями

«До слез»: Дарья Мороз опубликовала архивные фото с родителями

, 13:50 Фото 278

Мать актрисы Марина Левтова погибла в результате аварии на снегоходе в феврале 2000 года.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 28

Известная российская актриса театра и кино Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных снимков, на которых запечатлена вместе со своими родителями — режиссером Юрием Мороз и актрисой Мариной Левтовой.

«Скучаю», — написала звезда под постом.

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Своей подписью к публикации артистка дала понять, что скучает по детству — периоду, когда проводила время со всей своей семьей. Сейчас жизнь звезды изменилась. Ее мать погибла в феврале 2000 года. Актриса согласилась прокатиться на снегоходе вместе с Дарьей, и эта поездка для нее закончилась трагически. Водитель не заметил овраг, и все пассажиры слетели с сидений. Мороз отделалась переломами, а ее мать получила серьезную черепно-мозговую травму и в результате скончалась.

Instagram @d_moroz

В комментариях поклонники поддержали любимую артистку. Они были тронуты ее публикацией.

«Дашуль! Какие счастливые эти фотки».

«Вы прекрасное продолжение этой любви. Счастья вам».

«Последнее фото до слез», — отметили фолловеры.

Тем временем бывший супруг Мороз Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, снова женился. Его избранницей стала ведущая Ксения Собчак. Пара запланировала грандиозное мероприятие по случаю своей свадьбы. По слухам, на торжестве ожидается порядка 300 гостей. По неподтвержденным данным, среди приглашенных была и сама Мороз. Она отказалась идти на церемонию, хотя и призналась, что рада за своего бывшего избранника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов вышли из ЗАГСа.

Тема:
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