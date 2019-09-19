Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Соответствующее заявление глава ведомства сделал после трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией в Брюсселе в четверг, 19 ноября, сообщает ФАН.
Новак отметил, что Россия готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему. По словам главы Минэнерго, украинская сторона попросила время, чтобы изучить вопрос и оценить эффективность предложения.
В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель, комментируя итоги встречи, отметил, что «
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению эксперта, Россия точно не заинтересована в том, чтобы оставить жителей Украины без газа предстоящей зимой.