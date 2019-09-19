  1. Пятый канал
  4. Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа

Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа

, 23:18 Видео 23

Министр энергетики РФ Александр Новак оценил результаты переговоров

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України», ТАСС /Астахов Дмитрий. /Мальгавко Сергей, /Метцель Михаил, /Щербак Александр

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Соответствующее заявление глава ведомства сделал после трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией в Брюсселе в четверг, 19 ноября, сообщает ФАН.

Новак отметил, что Россия готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему. По словам главы Минэнерго, украинская сторона попросила время, чтобы изучить вопрос и оценить эффективность предложения.

В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель, комментируя итоги встречи, отметил, что «риск неподписания контракта о транзите все-таки остается». По его словам, объемы транзита российского газа будут обсуждаться в следующий раз на трехсторонних переговорах, которые, предварительно, состоятся через месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению эксперта, Россия точно не заинтересована в том, чтобы оставить жителей Украины без газа предстоящей зимой.

Читайте также

+5° Днём +10°
Ночью -1°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

23:47
В Минобороны назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии
23:31
Трогательные фото Галины Юдашкиной с детьми покорили поклонников
23:18
Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа
23:04
Жанна Бадоева в романтичном образе рассказала об идеальном утре
22:52
Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником
22:37
Фото: Рита Дакота призналась, что ходит на пляж в нижнем белье

Сейчас читают

Шокирующее видео: Звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?
«Как вам?»: бывшая девушка Тимати одной деталью кардинально изменила образ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев