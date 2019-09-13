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  4. Эксперт: Россия не заинтересована оставлять украинцев без газа

Эксперт: Россия не заинтересована оставлять украинцев без газа

, 14:21 44

Ранее экс-депутат Верховной рады предрек «полный конец» стране в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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Фото, видео: ТАСС / Danil Shamkin, www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Украинский кризис 159

Россия точно не заинтересована в том, чтобы оставить жителей Украины без газа предстоящей зимой. Зато руководство «Нафтогаза» и власти страны делают все, чтобы заморозить соотечественников, отказываясь вести конструктивный диалог с Москвой.

Такое мнение высказал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя пост бывшего народного депутата Украины Алексея Журавко.

«Без транзита российского газа в Европу через Украину, нам придет полный конец», - написал экс-представитель Верховной рады в своем аккаунте в Facebook.

Он сообщил, что накануне пообщался с представителем «Нафтогаза» и понял, что «внутреннее состояние» этого человека «ужасное».

«Специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой», - объясняет Журавко.

Далее следует подробный рассказ об удручающем состоянии дел в компании и губительной политике ее руководства.

По мнению Михаила Демурина, это отнюдь не просто очередной информационный выпад против «Нафтогаза». Руководство компании заботится лишь о том, чтобы «сорвать куш побольше в виде «компенсаций» с России» и с помощью Запада вынудить нашу страну прокачивать газ на невыгодных для нас условиях.

«В «Нафтогазе» пытаются напугать и украинцев, и европейцев страшной перспективой холодной зимы, но, если кто и может довести до этого и, опасаюсь, хочет довести, так это сам «Нафтогаз» и те в руководстве Украины, кто не собирается вставать на конструктивную позицию в переговорах с Россией. Наша страна точно не заинтересована в том, чтобы жители крупных украинских городов, включая Одессу, Запорожье, Мариуполь и Херсон, остались без газоснабжения», — считает Михаил Демурин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский суд ограничил «Газпрому» доступ к трубе Opal, приняв в споре сторону Польши. В результате российская компания будет вынуждена осуществлять транзит газа через Украины.

 

Тема:
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