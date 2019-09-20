Автомобиль предполагаемого сутенера сбил полицейского в Подмосковье

Автомобиль, за рулем которого находился предполагаемый сутенер, во время задержания сбил полицейского в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники ГУВД совместно с ОМОН проводили операцию по выявлению граждан, занимающихся проституцией.

Инцидент произошел в деревне Кирилловка в ночь на 20 сентября.

В тот момент, когда правоохранители стали проводить задержание подозреваемых, внезапно один из них — предполагаемый сутенер — за рулем белого Hyundai Solaris совершил наезд на полицейского. С места преступления автомобиль скрылся.

Правоохранитель не получил серьезных травм.

В настоящий момент иномарка предполагаемого злоумышленника объявлена в розыск. Введен план «Перехват».

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