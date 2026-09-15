«Верую в Бога в любой одежде»: Орлова ответила на критику после посещения храма

Ольга Орлова столкнулась с критикой из-за наряда в храме

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что столкнулась с критикой из-за своего внешнего вида во время посещения храма. Артистка пришла на крещение дочери своей подруги Ксении Бородиной в брюках, что вызвало недовольство у некоторых пользователей. В социальных сетях Орлова ответила на критику.

Знаменитость объяснила, что относится к вере через личные убеждения и считает важным внутреннее состояние человека.

«Я живу по канонам Божьим и по своей совести. <…> Я верую в Бога в любой одежде. Если я еду мимо церкви или храма и чувствую душевный порыв зайти туда, я обязательно зайду, потому что я всегда одета прилично!» — заявила певица.

Артистка отметила, что пришла в храм с миром и уважением, а каждый человек вправе самостоятельно решать, каких правил придерживаться.

Также Орлова рассказала, что сама прошла обряд крещения в 11 лет. По ее словам, родители позволили ей самостоятельно сделать выбор, и к этому решению она подошла осознанно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курбан Омаров отреагировал на новость о крещении его общей с Ксенией Бородиной дочери Теоны. Бизнесмен рассказал, что узнал о церемонии от журналистов, а не от бывшей супруги. По его словам, между ним и телеведущей была договоренность не навязывать ребенку религию до совершеннолетия и дать возможность самостоятельно сделать выбор. При этом Бородина заявила, что дочь сама выбрала этот путь, а мать лишь поддержала ее.

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