Как Дженнифер Энистон попала в сериал «Друзья»

Дженнифер Энистон никогда не была худышкой — она обожала жареную картошку и сэндвичи с майонезом. Девушка родилась в небольшом городке США в штате Калифорния. О пути к успеху будущей звезды в своей книге «Поколение „Друзья“» поведал известный специалист по истории кино Сол Аустерлиц.

Отец Джен — выходец из Греции, мать имеет итальянские шотландские корни. В семье будущей звезды всегда любили сытно и много поесть, что не могло не сказаться на фигуре Энистон. У девушки были округлые бедра и пухленькие щечки, но по поводу своей внешности она ни сколько не комплексовала до тех пор, пока не решила для себя обосноваться среди знаменитостей Голливуда.

До «Друзей» Дженнифер приходилось довольствоваться лишь участием в нескольких телевизионных проектах. На многочисленных пробах будущая звезда получала отказы из-за нестандартной фигуры.

Тогда агент Энистон настоял на строгой диете своей подопечной. Артистке пришлось отказаться от любимых, но вредных лакомств и как итог — сбросить 15 килограммов. Буквально через короткий промежуток времени Дженнифер получила заветную роль в любимом всеми сериале, которая полностью изменила ее жизнь.

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