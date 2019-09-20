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  4. «Батя дома!» Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми

«Батя дома!» Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми

, 10:51 Фото 117

Совместную фотографию супруга освободившегося из колонии по УДО футболиста опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

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Драка Кокорина и Мамаева 329

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала 20 сентября в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию мужа с детьми — дочкой Алисой и сыном Алексом. В кадре радостный папа лежит на кровати в окружении любимых ребятишек. Алана очень лаконично подписала снимок, поставив только эмодзи.

Поклонники не меньше самой семьи обрадовались воссоединению. Фанаты не могли сдержать эмоции и поделились ими в комментариях.

«Круто-круто, папа дома»;

«Наконец-то они вместе, счастья вам. Берегите друг друга»;

«Как же приятно видеть всех дома! Вот оно счастье»;

«Батя дома!»

«Семья воссоединена», — написали фолловеры.

Instagram @alana_mamaeva

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из исправительной колонии № 4 под Белгородом по условно-досрочному освобождению 17 сентября 2019 года. Адвокаты Кокорина и Мамаева утверждают, что спортсменов выпустили благодаря их хорошему поведению.

Спортсмены оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Они были признаны виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин и Мамаев подняли спортивные показатели белгородской колонии на 30%.

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