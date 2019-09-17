Кокорин и Мамаев вышли из исправительной колонии по УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО во вторник, 17 сентября.

Выйдя с территории колонии, спортсмены сразу же сели в Mercedes и уехали, не став общаться с ожидавшими их журналистами.

Решение об условно-досрочном освобождении спортсменов ранее принял суд уд Белгородской области, где спортсмены отбывали наказание.

Адвокаты Кокорина и Мамаева утверждают, что футболистов выпустили из исправительной колонии Белгородской области благодаря их хорошему поведению. После освобождения полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» заявили, что собираются продолжить спортивную карьеру.

По мнению экспертов, амбиции Кокорина и Мамаева вполне могут быть удовлетворены. Уже сейчас футболистам предлагают контракты такие клубы, как: «Урал», самарские «Крылья Советов» и «Сочи».

В октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе. Позже пострадавший чиновник Минпромторга «простил» обидчиков и не стал возражать против УДО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему суд решил отпустить футболистов-драчунов Кокорина и Мамаева по УДО.