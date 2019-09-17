Кокорин и Мамаев подняли спортивные показатели белгородской колонии на 30%

Отбывая наказание, Александр Кокорин и Павел Мамаев не забывали о любви к футболу — молодые люди активно участвовали в спортивных мероприятиях исправительной колонии № 4 под Белгородом, где проходило их заключение. Как сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), Кокорин и Мамаев своим примером даже вдохновляли других заключенных присоединяться к своим тренировкам. Это дало ощутимые результаты — спортивные показатели колонии выросли на 30%.

«Я была у них в колонии. Когда ребята появились в колонии, многие заключенные стали заниматься спортом, глядя на то, как они тренируются. В какой-то момент осужденных, занимавшихся спортом в колонии, стало больше на 30%, потом, по-моему, еще больше стало. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни», — цитирует РИА Новости представителя ОНК Евы Меркачевой.

Instagram @alana_mamaeva

Тем временем сами футболисты уже вышли на свободу и направляются домой. Супруга Павла Мамаева — Алана — поделилась на своей странице в Instagram первым селфи спортсменов по дороге к семье. В кадре Кокорин и Мамаев позируют на заднем сидении автомобиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом» до выхода по УДО.