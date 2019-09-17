Кокорин и Мамаев подняли спортивные показатели белгородской колонии на 30%

Отбывая наказание, Александр Кокорин и Павел Мамаев не забывали о любви к футболу — молодые люди активно участвовали в спортивных мероприятиях исправительной колонии № 4 под Белгородом, где проходило их заключение. Как сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), Кокорин и Мамаев своим примером даже вдохновляли других заключенных присоединяться к своим тренировкам. Это дало ощутимые результаты — спортивные показатели колонии выросли на 30%.
Тем временем сами футболисты уже вышли на свободу и направляются домой. Супруга Павла Мамаева — Алана — поделилась на своей странице в Instagram первым селфи спортсменов по дороге к семье. В кадре Кокорин и Мамаев позируют на заднем сидении автомобиля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом» до выхода по УДО.