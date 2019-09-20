Умерла оперная певица Ирина Богачева

Народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, завкафедрой сольного пения Петербургской консерватории Ирина Богачева ушла из жизни в пятницу, 20 сентября. Оперной певице было 80 лет.

Ирина Богачева родилась и выросла в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо. Студенткой консерватории в 1962 году завоевала II премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки в Москве, после чего получила приглашение в труппу Кировского театра. На сцене театра дебютировала в 1964 году, исполнив партию Полины в опере «Пиковая дама». Вслед за победой на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро в 1967 отправилась на стажировку в Ла Скала, где занималась со знаменитым педагогом Дженнаро Барра-Караччоло. В 1969 году дебютировала на сцене миланского театра в опере «Бал-маскарад».

На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около трех десятков ролей, в числе которых — Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в «Аиде», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине», Азучена в «Трубадуре», Шарлотта в «Вертере», Марина Мнишек в «Борисе Годунове». Роль Графини в «Пиковой даме» стала визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов.

Ирина Богачева лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, ордена Дружбы народов, лауреат театральных премий «Золотая маска».

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