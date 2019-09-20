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  4. Старт продаж нового iPhonе в России прошел без ажиотажа — видео

Старт продаж нового iPhonе в России прошел без ажиотажа — видео

, 13:48 Эфирная новость 39

Торговые сети учли прошлогодний ажиотаж, но айфономания в этот раз не захлестнула россиян

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Айфономания в этот раз не захлестнула россиян. Сегодня в мире — официальный старт продаж новой модели смартфона от компании Apple.

Торговые сети учли прошлогодний ажиотаж, когда у магазинов выстроились гигантские очереди. Новинок завезли столько, что хватит на всех желающих. По некоторым данным более 150 тысяч.

Но несмотря на это нашлись и те, кто пытался заработать — продать места в очереди. За возможность попасть в первую десятку покупателей просили до полумиллиона рублей. Однако в этом году желающих так переплачивать не нашлось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что претендент на iPhone 11 стоял в очереди на Тверской в Москве с 17 сентября.

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