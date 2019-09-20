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  4. Претендент на iPhone 11 стоял в очереди на Тверской в Москве с 17 сентября

Претендент на iPhone 11 стоял в очереди на Тверской в Москве с 17 сентября

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По словам мужчины, он выполняет заказ потенциального покупателя и не намерен покупать себе ультрамодный гаджет.

Фото: ТАСС/ ZEUS

Претендент на iPhone 11 стоял в очереди на Тверской в Москве с 17 сентября, сообщает «Прайм». По словам мужчины, он «дежурил» у магазина не для себя — выполнял заказ потенциального покупателя и не был намерен покупать себе ультрамодный гаджет.

«Я не себе, я продаю место. У меня заказ на 30 тысяч за место. Покупатель хочет купить iPhone 11 Pro Max», — сообщил Алексей.

Претендент отметил, что очередей у специализированного магазина не было. Мужчина приходил к точке продаж три раза в день — днем, вечером и ближе к ночи.

Презентация новых моделей смартфонов от Apple прошла на территории кампуса Apple Park в калифорнийском Купертино 10 сентября, на которой были представлены — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на гаджеты в России стартовали с 18 сентября.

Продажи iPhone 11 стартуют в России одновременно со всеми странами 20 сентября. Цена новинки варьируется от 59,99 до 131,99 тысячи рублей. Ритейлеры утверждают, что в наличии имеется достаточное количество смартфонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гигантские очереди в России выстроились из желающих купить новые iPhone.

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