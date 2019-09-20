«Одноклассники» объявили о премьере женского шоу с призом в полмиллиона рублей

В российской социальной сети «Одноклассники» прошла премьера «Лиги домохозяек». Ведущей новой программы стала российская актриса и участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова.

Участники викторины могут претендовать на приз в размере 500 тысяч рублей. Поиск участников проекта велся на разных площадках, в том числе и в «Одноклассниках». В итоге из нескольких сотен претенденток со всей России были выбраны 27 потенциальных обладательниц титула лучшей домохозяйки страны.

Для того, чтобы выйти из соревнований победителем, каждой из участниц проекта необходимо пройти ряд испытаний. В первом выпуске шоу они показывали свои знания в вопросах кулинарии, ведения домашнего хозяйства и хранения продуктов. Практическим заданием для участниц стало мытье посуды на скорость.

Дебютный выпуск «Лиги домохозяек» вызвал большой резонанс в соцсети, набрав более трех миллионов просмотров. Шоу будет выходить каждый понедельник и четверг в 19:00 по московскому времени и будет показываться в таком режиме до ноября 2019 года, после чего останутся только выпуски в начале недели.

Финал «Лиги домохозяек» состоится в декабре этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске «Одноклассниками» образовательного проекта о воспитании детей.