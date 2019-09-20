Экс-участники «Дома-2» Саша Артемова и Женя Кузин стали родителями

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Женя Кузин еще совсем недавно рассказывали в Instagram о том, что скоро станут родителями. Незадолго до родов Женя вел прямую трансляцию из палаты. Александра рассказывала, что хочет родить естественным путем. Супруг поддержал ее решение.

В четверг, 19 сентября, Евгений Кузин опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с женой и сопроводил снимок эмодзи в виде сердца, дав понять, что роды прошли успешно.

Instagram @kuzin_zhenya

Подписчики сразу стали поздравлять молодых родителей в комментариях.

«Запомни этот день. Ты стал Батей второй раз»;

«Ура. Поздравляем вас!»

«19.09.19 — очень красивая дата. Поздравляю вас», — написали фолловеры.

Для Саши Артемовой это первый ребенок, а у Жени Кузина уже есть десятилетний сын от брака с Ритой Агибаловой, участницей «Дома-2». Пара не разглашает кто у них родился — сын или дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Артемова разрешила мужу Жене Кузину выпить перед родами «для храбрости».