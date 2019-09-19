Саша Артемова разрешила мужу Жене Кузину выпить перед родами «для храбрости»

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова должна родить первого ребенка буквально со дня на день. 24-летняя скрипачка из Луганска заранее легла в перинатальный медицинский центр и регулярно делится с подписчиками в Instagram последними новостями.

«Утром плотный завтрак. Далее сидим на КТГ. Муж приедет, привезет косметику Ждем дальше, мы готовы на все 100%. Еще не родила, а уже думаю, в чем на выписку выходить. Погода обещает плюс 10, не понятно, во что я влезу и непонятно, какую обувь обувать, и влезу ли я в нее вообще», — так выглядела утренняя сводка Артемовой.

Instagram @artemovasasha1

Сашин муж, как и она, бывший участник телестройки Евгений Кузин, похоже, тоже поселился в роддоме. Буквально пару часов назад будущая мама выложила в сеть видео, на котором супруг сладко спит у нее под боком на больничной койке.

« Чтоб я так спала! Мой-то своего молочка выпил, салатиком закусил и поспатоньки можно. Я все понимаю, ему сейчас тоже непросто. Много волнуется, нервничает, внутренний переполох…пусть хоть не много расслабится. Даже на сами роды я разрешила ему 50 грамм для храбрости» , — написала Артемова под роликом.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры фотосессии обычно строгой Саши Артемовой в очень сексуальном белье, съемки проходили в апреле 2019 года.