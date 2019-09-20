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  4. Дмитрий Тарасов позволяет беременной жене пить алкоголь — видео

Дмитрий Тарасов позволяет беременной жене пить алкоголь — видео

, 18:48 Видео 64

В сети появился ролик, на котором футболист и его супруга за ужином пьют вино. Фанаты возмутились поведением звездной пары, ведь недавно Анастасия Костенко призналась — она ждет второго ребенка.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23, @kostenko.94

Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко в начале сентября порадовали поклонников хорошей новостью — скоро их семью ожидает пополнение. Звездная пара уже воспитывает годовалую малышку Милану. Жена ныне безработного футболиста, казалось, очень серьезно подошла к планированию второй беременности и рассказала, что придерживается умеренного питания.

«Уже доказали, есть за двоих вовсе необязательно. Только к началу третьего триместра можно добавить 200-300 калорий, но никак не удвоенные порции завтраков, обедов и ужинов», — писала молодая мама в Instagram.

Однако недавно Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками видео в сторис, на котором за ужином чокается с Анастасией Костенко бокалами, наполненными вином. Парочка, судя по кадрам, провела хороший вечер — возлюбленные не только выпили, но еще и поели тяжелой, неполезной, но вкусной пищи — прожаренный на сетке бифштекс и запеченный молодой картофель.

«Когда любимый встречает с учебы вкусными стейками!» — поделилась радостью Костенко.

Пока неизвестно, на каком месяце находится супруга Дмитрия Тарасова, однако уже видно хорошо очерченный выпирающий животик Анастасии Костенко. Подписчикам поведение будущей матери показалось аморальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что безработный Дмитрий Тарасов решил шить одежду.

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