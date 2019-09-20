Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко в начале сентября порадовали поклонников хорошей новостью — скоро их семью ожидает пополнение. Звездная пара уже воспитывает годовалую малышку Милану. Жена ныне безработного футболиста, казалось, очень серьезно подошла к планированию второй беременности и рассказала, что придерживается умеренного питания.

«Уже доказали, есть за двоих вовсе необязательно. Только к началу третьего триместра можно добавить 200-300 калорий, но никак не удвоенные порции завтраков, обедов и ужинов », — писала молодая мама в Instagram.

Однако недавно Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками видео в сторис, на котором за ужином чокается с Анастасией Костенко бокалами, наполненными вином. Парочка, судя по кадрам, провела хороший вечер — возлюбленные не только выпили, но еще и поели тяжелой, неполезной, но вкусной пищи — прожаренный на сетке бифштекс и запеченный молодой картофель.

«Когда любимый встречает с учебы вкусными стейками!» — поделилась радостью Костенко.

Пока неизвестно, на каком месяце находится супруга Дмитрия Тарасова, однако уже видно хорошо очерченный выпирающий животик Анастасии Костенко. Подписчикам поведение будущей матери показалось аморальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что безработный Дмитрий Тарасов решил шить одежду.