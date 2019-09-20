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«Схватили и утащили!» У экс-солистки группы «Мираж» украли домашнего лиса

, 19:17 Эксклюзивное интервью 32

За несколько дней до похищения питомца, злоумышленники пробрались во двор Светланы Разиной, отрезали ее лисице хвост и обмазали кровью жертвы дом.

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Фото, видео: Instagram @_svetlana_razina_

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина сообщила о похищении домашнего питомца — лиса Феликса. За последнее время это уже второе проникновение на частную территорию певицы. В первый раз лисице отрезали хвост и забрызгали ее кровью дом исполнительницы.

«Я сейчас в отъезде. Все это происходит уже во второй раз, ко мне залезают. Первый раз ей отрезали хвост. А во второй раз ее украли. Именно вот этого уродливого лиса, с уже обрезанным хвостом, изуродованного ими же, они и украли. Мы так поняли — для притравки собак. Идет охота на лис сейчас», — поделилась звезда.

Instagram @_svetlana_razina_

По мнению Светланы Разиной, лисицу украл кто-то из «своих». Тех, кто знал об отъезде певицы.

«Целенаправленно приходили во время моего отъезда. Я только уезжаю на концерт, они приходят. В первый раз отрезали хвост и обмазали кровью мой дом. Я была в шоке», — рассказала пострадавшая.

Светлана Разина утверждает, что на Феликса шла целенаправленная охота, потому что вторая лисица Линда из открытой клетки не убежала.

«Мы ему купили маленькую девочку, чтобы кто-то грел его зимой, чтобы они дружили. Когда открыли клетку, вторая лисица Линда не убежала, а это значит, что на Феликса действительно шла целенаправленная охота. Лиса приманили пищей, потому что неподалеку были найдены контейнеры с едой», — сообщила знаменитость.

Лис Феликс жил у Светланы Разиной четыре года и стал настоящим членом семьи. Экс-солистка «Миража» собственными руками из строительного дерева сделала ему домик, сама его покрасила, загрунтовала и прошила пенопластом. Сейчас певица находится в полном ужасе от происходящего. Помощники звезды написали заявление в полицию.

«Выманили, схватили и утащили! Тем более, он со свежей раной, кровью, отлично будет работать, как притравка», — в отчаянии заключила Разина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у звезды российских сериалов Максима Радугина украли электросамокат.

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