У звезды российских сериалов Максима Радугина украли электросамокат

Накануне, 19 сентября, актер театра и кино Максим Радугин обратился с заявлением о краже в полицию, сообщает ОМВД по Москве. Звезда «Идеального мужчины», «Крепостной» и других телесериалов попросил правоохранителей найти украденный у него электросамокат.

Средство передвижения стоимостью восемь тысяч рублей стояло в общем холле у дверей квартиры артиста. Оставшись на какое-то время без присмотра, оно обрело нового хозяина. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Насколько исчезновение самоката огорчило Радугина, неизвестно. Но, судя по его странице в Instagram, актеру есть на чем передвигаться. На многочисленных снимках он позирует возле дорогих иномарок и верхом на байках.

Ранее 5-tv.ru писал, что цыганка в Москве обокрала Татьяну Высоцкую. Актриса также написала заявление в полицию.