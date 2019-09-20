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  4. У звезды российских сериалов Максима Радугина украли электросамокат

У звезды российских сериалов Максима Радугина украли электросамокат

, 14:19 29

Неизвестный лишил актера средства передвижения ценой восемь тысяч рублей.

Фото: Instagram @maximradugin_official

Накануне, 19 сентября, актер театра и кино Максим Радугин обратился с заявлением о краже в полицию, сообщает ОМВД по Москве. Звезда «Идеального мужчины», «Крепостной» и других телесериалов попросил правоохранителей найти украденный у него электросамокат.

Средство передвижения стоимостью восемь тысяч рублей стояло в общем холле у дверей квартиры артиста. Оставшись на какое-то время без присмотра, оно обрело нового хозяина. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Насколько исчезновение самоката огорчило Радугина, неизвестно. Но, судя по его странице в Instagram, актеру есть на чем передвигаться. На многочисленных снимках он позирует возле дорогих иномарок и верхом на байках.

Ранее 5-tv.ru писал, что цыганка в Москве обокрала Татьяну Высоцкую. Актриса также написала заявление в полицию.

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