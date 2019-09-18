Ученые выяснили, как недосып влияет на ожирение

В США ученые установили связь между недосыпом и развитием ожирения. Выяснилось, что недостаток сна приводит к замедлению обмена веществ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого испытуемые в возрасте от 15 до 20 лет должны были спать не более пяти часов в день. Также добровольцы вынуждены были питаться только жирной высококалорийной пищей.

Всего пять дней в таком режиме понадобилось участникам эксперимента, чтобы понять — они стали чувствовать себя гораздо хуже. У них взяли анализ крови, который показал — недостаток сна повлиял на специальные сигналы организма после еды, участвующие в развитии ожирения.

По мнению ученых, человеческий организм сложнее справляется с перевариванием пищи при отсутствии должного количества сна.

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