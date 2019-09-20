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Боевая мощь: как прошла активная фаза учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз

, 20:11 Эфирная новость 38

Верховный главнокомандующий России оценил грандиозное стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» на «отлично».

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

В Оренбургской области проходят международные военные учения, которые поражают своим масштабом. На полигоне Донгуз — демонстрация самой современной техники. Огневая мощь России и союзников — в действии.

На полигоне Донгуз состоялся основной этап учений «Центр-2019». Именно здесь в свое время испытывали легендарную «Катюшу» и все последующие реактивные системы залпового огня — «Град», «Ураган», «Смерч», зенитные комплексы, тактические ракетные комплексы, такие, например, как «Точка-У». Протяженность полигона 80 километров, ширина — 30, казалось бы есть где развернуться. Но сегодня здесь тесно — на позиции условного противника обрушилась вся огневая мощь российской армии и сил коалиции.

За активной фазой учений наблюдают верховный главнокомандующий Владимир Путин и президент Киргизской республики — Сооронбай Жээнбеков. Подробности в видеосюжете Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как более 2 тысяч военнослужащих одновременно десантировались на учениях «Центр-2019».

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Боевая мощь: как прошла активная фаза учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз

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