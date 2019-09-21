Рэпер Гуф может стать новым героем «Холостяка»

Пользователи соцсетей всерьез уверены — новым героем проекта «Холостяк» станет скандально известный рэпер Гуф, он же — Алексей Долматов. Дело в том, что недавно по Instagram начал гулять снимок, на котором музыкальный исполнитель позирует перед съемочной группой в черном фраке с алой розой в нагрудном кармане. Фотография натолкнула фанатов на мысль — Гуф станет следующей звездой передачи про отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPLETNIKI (@spletnikiyt) 20 Сен 2019 в 9:35 PDT

Однако ни сам Алексей Долматов, ни продюсеры популярного телешоу не подтверждают участия рэпера в съемках седьмого сезона. Там объявили лишь, что назовут имя нового холостяка не раньше октября 2019 года.

Поклонники сразу же стали обсуждать кандидатуру Гуфа в качестве нового героя популярного шоу.

«Он на такого большого любителя, что сомневаюсь!»

«Это прикол?!»

«От таких новостей впору оберег приобретать от нечистой силы», — написали фолловеры в Instagram.

В 2013 году рэпер расстался со своей супругой Айзой Анохиной. Звездная пара воспитывала общего ребенка — сына Сэма. А не так давно Гуфа бросила певица Кети Топурия, которая узнала об изменах артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что репер Гуф смиренно поздравил Кети Топурию с днем рождения.