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Рэпер Гуф может стать новым героем «Холостяка»

, 3:02 Фото 22

Пользователи Instagram бурно обсуждают снимок, на котором популярный исполнитель предстал во фраке с красной розой в нагрудном кармане.

Фото: Instagram @therealguf

Пользователи соцсетей всерьез уверены — новым героем проекта «Холостяк» станет скандально известный рэпер Гуф, он же — Алексей Долматов. Дело в том, что недавно по Instagram начал гулять снимок, на котором музыкальный исполнитель позирует перед съемочной группой в черном фраке с алой розой в нагрудном кармане. Фотография натолкнула фанатов на мысль — Гуф станет следующей звездой передачи про отношения.

 
 
 
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Публикация от SPLETNIKI (@spletnikiyt)

 

 

Однако ни сам Алексей Долматов, ни продюсеры популярного телешоу не подтверждают участия рэпера в съемках седьмого сезона. Там объявили лишь, что назовут имя нового холостяка не раньше октября 2019 года.

Поклонники сразу же стали обсуждать кандидатуру Гуфа в качестве нового героя популярного шоу.

«Он на такого большого любителя, что сомневаюсь!»

«Это прикол?!»

«От таких новостей впору оберег приобретать от нечистой силы», — написали фолловеры в Instagram.

В 2013 году рэпер расстался со своей супругой Айзой Анохиной. Звездная пара воспитывала общего ребенка — сына Сэма. А не так давно Гуфа бросила певица Кети Топурия, которая узнала об изменах артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что репер Гуф смиренно поздравил Кети Топурию с днем рождения.

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