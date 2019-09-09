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Вот это поворот! Гуф смиренно поздравил Кети Топурию с днем рождения

, 15:29 Фото 136

Рэпер признался в любви солистке группы «А-Студио».

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Фото, видео : Instagram @therealguf

Популярный рэпер Гуф (Алексей Долматов), вероятно, не оставляет попыток заслужить прощения у своей бывшей возлюбленной — солистки группы «А-Студио» Кети Топурии.

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По всей видимости, он пытался поздравить ее с 33-летием лично через соцсети, однако неожиданно для себя обнаружил, что заблокирован ею. Гуфу ничего не оставалось делать как обратиться к артистке со своей же страницы в Instagram.

«Кэта! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!» — подписал он снимки Топурии, в том числе совместные.

Instagram @therealguf

Подписчики Гуфа разделились на два лагеря: одни поддержали его, утверждая, что Кети должна его простить. Другие, преимущественного женского пола, возмутились такой навязчивостью рэпера.

«Что ж за привычка-то у мужиков, сначала все *******, а потом печалиться? Ну как-то сразу можно ж голову включать», — посетовали они.

Кети Топурия и Алексей Долматов расстались около года назад после того, как выяснилось, что Гуф закрутил роман со своей юной фанаткой из Екатеринбурга. Узнав об этом, солистка «А-Студио» резко разорвала отношения.

Этим летом Кети Топурия подтвердила новый роман после разрыва с Гуфом.

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