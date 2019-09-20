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  4. Видео: внедорожник протаранил молл в Чикаго, есть раненные

Видео: внедорожник протаранил молл в Чикаго, есть раненные

, 23:44 Видео 24

Видео происшествия в одном из магазинов США появилось в сети.

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Фото, видео: Twitter @WGNtraffic, @KEEMSTAR

Водитель внедорожника въехал в молл в Чикаго 20 сентября. На кадрах, которыми поделились очевидцы в социальных сетях видно, что автомобиль хаотично движется по торговому центру, снося все на своем пути.

По словам свидетелей происшествия, неуправляемая машина задела нескольких посетителей, им понадобилась помощь медиков.

Мужчину, находившегося за рулем, удалось задержать. В настоящий момент правоохранители допрашивают его.

Ранее 5-tvc.ru публиковал видео, как водитель протаранил Trump Plazа в Нью-Йорке. Известно, что мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением транспортного средства и врезался в здание. В результате происшествия пострадали два человека — водитель машины и один из присутствовавших в вестибюле помещения.

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